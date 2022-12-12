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Єврокомісія збільшує фінансовий ліміт фонду миру на €2 млрд на наступний рік

12 грудня, 2022 понедiлок
15:50
Світ Єврокомісія

12 грудня Європейська Комісія збільшує фінансовий ліміт фонду миру на 2 мільярди євро на 2023 рік

Про це інформує Європейська Комісія.

"Сьогодні ми збільшуємо фінансовий ліміт Європейського фонду миру на 2 мільярди євро на 2023 рік", - пише пресслужба.

Рішення ради ЄС прийняте сьогодні, 12 грудня, про додаткове фінансування дозволить Єврокомісії продовжити надавати конкретну військову підтримку арміям партнерів.

"ЄС залишається відданим наданню військової підтримки як Україні, так і іншим партнерам", - наголосили у відомстві.

Повідомляється, що Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, пов'язаних з військовими та оборонними питаннями, аби запобігти конфліктам, зберегти мир та зміцнити міжнародну безпеку.

  • 6 жовтня Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.
  • 10 листопада у Великій Британії заморозили активи російських олігархів на суму 20,5 млрд доларів. 
  • 24 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз веде роботу над дев'ятим пакетом санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні.
  • 1 грудня Європейська комісія спільно з Міністерством цифрової трансформації України та DIGITALEUROPE запустили ініціативу зі збору ноутбуків і смартфонів для шкіл і лікарень Україні. 
  • 5 грудня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур.
  • 8 грудня Європейська Комісія та ЄБРР погодили фінансовий пакет в обсязі 1 мільярда євро для розвитку "коридорів солідарності", що були створенні для доставлення українського експорту на світовий ринок.  

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