Єврокомісія збільшує фінансовий ліміт фонду миру на €2 млрд на наступний рік
12 грудня Європейська Комісія збільшує фінансовий ліміт фонду миру на 2 мільярди євро на 2023 рік
Про це інформує Європейська Комісія.
"Сьогодні ми збільшуємо фінансовий ліміт Європейського фонду миру на 2 мільярди євро на 2023 рік", - пише пресслужба.
Рішення ради ЄС прийняте сьогодні, 12 грудня, про додаткове фінансування дозволить Єврокомісії продовжити надавати конкретну військову підтримку арміям партнерів.
"ЄС залишається відданим наданню військової підтримки як Україні, так і іншим партнерам", - наголосили у відомстві.
Повідомляється, що Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, пов'язаних з військовими та оборонними питаннями, аби запобігти конфліктам, зберегти мир та зміцнити міжнародну безпеку.
- 6 жовтня Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.
- 10 листопада у Великій Британії заморозили активи російських олігархів на суму 20,5 млрд доларів.
- 24 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз веде роботу над дев'ятим пакетом санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні.
- 1 грудня Європейська комісія спільно з Міністерством цифрової трансформації України та DIGITALEUROPE запустили ініціативу зі збору ноутбуків і смартфонів для шкіл і лікарень Україні.
- 5 грудня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур.
- 8 грудня Європейська Комісія та ЄБРР погодили фінансовий пакет в обсязі 1 мільярда євро для розвитку "коридорів солідарності", що були створенні для доставлення українського експорту на світовий ринок.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.86
- Актуальне
- Важливе