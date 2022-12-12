Єврокомісія збільшує фінансовий ліміт фонду миру на €2 млрд на наступний рік

Про це інформує Європейська Комісія.

"Сьогодні ми збільшуємо фінансовий ліміт Європейського фонду миру на 2 мільярди євро на 2023 рік", - пише пресслужба.

Рішення ради ЄС прийняте сьогодні, 12 грудня, про додаткове фінансування дозволить Єврокомісії продовжити надавати конкретну військову підтримку арміям партнерів.

"ЄС залишається відданим наданню військової підтримки як Україні, так і іншим партнерам", - наголосили у відомстві.

Повідомляється, що Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, пов'язаних з військовими та оборонними питаннями, аби запобігти конфліктам, зберегти мир та зміцнити міжнародну безпеку.

6 жовтня Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.

10 листопада у Великій Британії заморозили активи російських олігархів на суму 20,5 млрд доларів.

24 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз веде роботу над дев'ятим пакетом санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні.

1 грудня Європейська комісія спільно з Міністерством цифрової трансформації України та DIGITALEUROPE запустили ініціативу зі збору ноутбуків і смартфонів для шкіл і лікарень Україні.

5 грудня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур.

8 грудня Європейська Комісія та ЄБРР погодили фінансовий пакет в обсязі 1 мільярда євро для розвитку "коридорів солідарності", що були створенні для доставлення українського експорту на світовий ринок.