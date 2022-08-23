Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Якщо ми говоримо про стратегію трансформації внаслідок нових викликів, то це дії США щодо посилення рівня оборони в Європі коштом власних можливостей, активна взаємодія США та країн Європи щодо поновлення виробництва озброєнь. Все це впливає на підсилення НАТО", - зазначив він.

Згурець наголосив, що в усіх документах НАТО і планах США допомога Україні не зникає.

"Заяви Шольца стосовно надання сучасної техніки Україні - боєприпаси, протибатарейних радарів, гаубиць, систем ППО означають, що в Німеччині динаміка ставлення до надання зброї Україні змінилася. Європейські країни занадто довго були в летаргійному сні, коли вони не думали, що війна у Європі можлива. Факт цього самозаспокоєння вплинув на стан їхніх армій і оборонних потужностей. Зараз ситуація змінюється і це створює спільну єдність у протидії РФ", - підсумував експерт.