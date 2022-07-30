Європа готова протистояти російському енергетичному шантажу, - дипломат Метью Брайза
Дипломат, ексрадник Держсекретаря США, ексдиректор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США Метью Брайза вважає, що назріває протистояння між Європою та Росією
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія погрожує повністю припинити постачання газу ЄС. Зима буде доволі некомфортною для європейців, але некомфортно буде деяким великим підприємствам, а не оселям. Це будуть холодні часи для Європи. Згідно з опитуваннями громадської думки в Німеччині, німці готові на зниження температури в домівках, готові й на певне уповільнення економічного зростання", - підкреслив Брайза.
Дипломат також додав, що справжнім викликом буде зміна думки європейців у розпал зими, якщо буде дуже холодно, а дискомфорт перевищить готовність протистояти РФ.
"Європа демонструє готовність протистояти російському енергетичному шантажу, у разі якого Росії буде завдано нищівного економічного удару. Кремль не буде в змозі продовжувати фінансувати військові дії проти України навесні. Європейці розуміють, що Росію потрібно зупинити на полі бою", - зауважив Брайза.
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