Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія погрожує повністю припинити постачання газу ЄС. Зима буде доволі некомфортною для європейців, але некомфортно буде деяким великим підприємствам, а не оселям. Це будуть холодні часи для Європи. Згідно з опитуваннями громадської думки в Німеччині, німці готові на зниження температури в домівках, готові й на певне уповільнення економічного зростання", - підкреслив Брайза.

Дипломат також додав, що справжнім викликом буде зміна думки європейців у розпал зими, якщо буде дуже холодно, а дискомфорт перевищить готовність протистояти РФ.

"Європа демонструє готовність протистояти російському енергетичному шантажу, у разі якого Росії буде завдано нищівного економічного удару. Кремль не буде в змозі продовжувати фінансувати військові дії проти України навесні. Європейці розуміють, що Росію потрібно зупинити на полі бою", - зауважив Брайза.

Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана це робити за контрактами

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