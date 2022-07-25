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Це відверта газова війна Росії проти обʼєднаної Європи, — Зеленський

25 липня, 2022 понедiлок
21:50
Новини На фото Володимир Зеленський

Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана це робити за контрактами

Про це заявив президент України у вечірньому відеозверненні, коментуючи повідомлення про чергові російські газові погрози Європі.

"Навіть попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку" Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами, — сказав Зеленський. - Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими".

Він назвав таку політику "відвертою газовою війною, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи"

"Саме так це потрібно сприймати. І їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору", - зауважив президент.

На його думку, "потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску Росії".

Зеленський заявив, що "газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий".

  • 25 липня Газпром заявив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", постачання газу скоротиться удвічі.
  • Раніше у Газпромі заявили, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання
  • Крім того, у кремлі заперечують інформацію про те, що Росія власноруч ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку - 1"

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Економіка
Україна
Росія
ЄС
газ
Володимир Зеленський
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