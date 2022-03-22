Європа має усвідомити, що війна проти України - початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк

Про це він написав у Twitter.

"Європі саме час усвідомити, що війна проти України - це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки надто очевидні",-зазначив Подоляк.

Європі саме час усвідомити, що війна проти ???????? – це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити ????????. Висновки надто очевидні. pic.twitter.com/LmdkO5zi48 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2022