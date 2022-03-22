Європа має усвідомити, що війна проти України - початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія відкрито погрожує всьому світу
Про це він написав у Twitter.
"Європі саме час усвідомити, що війна проти України - це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки надто очевидні",-зазначив Подоляк.
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