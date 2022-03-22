Global Львів Головна
ua
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Європа має усвідомити, що війна проти України - початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк

Європа має усвідомити, що війна проти України - початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк

22 березня, 2022 вiвторок
19:33

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія відкрито погрожує всьому світу

Про це він написав у Twitter.

"Європі саме час усвідомити, що війна проти України - це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки надто очевидні",-зазначив Подоляк.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
ЄС
Європа
Офіс президента
Михайло Подоляк
Читайте також:
Чорнобаївка
21 березня, 2022 понедiлок
"Сьомий раз": Арестович натякнув про нові втрати окупантів у Чорнобаївці
Танк
22 березня, 2022 вiвторок
У Росії зупинився єдиний танковий завод – створення нових та ремонт старих машин неможливий без імпортних деталей, - Defense Express
ворожа ракета
21 березня, 2022 понедiлок
Росія зіткнулася з браком високоточних ракет, - CNN
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.44
    Продаж 33.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 березня
20:07
Росіяни обстріляли одне з підприємств у Старих Петрівцях на Київщині, - Київська ОВ
20:04
російські війська
Росія несе значні втрати через неналежне медзабезпечення, - Генштаб ЗСУ
20:02
У США заявили про наявність "явних доказів" того, що росіяни навмисно обстрілювали цивільну інфраструктуру та місця укриття
19:37
У лікарнях Києва поновлюють планові операції
19:36
Швейцарія створює спеціальну комісію для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
19:30
Оновлено
пожежа
Ворожий обстріл Оболоні в Києві: сталися пожежі, є загиблий і троє поранених
19:13
збили російський літак
У Дніпропетровській області ППО збили два російських літаки та безпілотник
19:12
Анджей Дуда та Джо Байден
Польща запропонує НАТО відправити миротворців в Україну
18:58
Павлоград
Росія вдарила ракетами по Павлограду на Дніпропетровщині: знищена залізнична станція, є загиблий
18:57
Угорщина попросила у ЄС фінансової допомоги через кризу біженців з України
18:53
Петро Порошенко
Порошенко в ефірі Al Jazeera закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок: нам потрібне ембарго на російську нафту
18:46
Віктор Медведчук
Правоохоронці мають кілька версій щодо місцезнаходження Медведчука, - Венедіктова
18:37
Масяня проти Путіна
Новий епізод мультсеріалу "Масяня", який засуджує агресію Росії в Україні, за день набрав понад пів мільйона переглядів
18:19
ЗСУ знищили під Харковом російські артустановки "Акація". Відео
18:15
військові збили російський літак
У Маріуполі збили ворожий літак
18:05
Нікос Дендіас
Міністр закордонних справ Греції збирається особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя
18:04
Ексклюзив
Економіка рф
Самі по собі санкції війну не зупинять, найбільший ефект від них буде відчутний за 9-12 місяців, – економіст
18:02
Ексклюзив
Ірпінь
Місто не придатне для життя, бойові дії йдуть у всіх районах, окупанти намагаються прорватися до Києва, - депутатка про ситуацію в Ірпені
18:00
G20
У Вашингтоні підтримують пропозицію виключити Росію з G20, - міністр економіки Польщі
17:57
хакер
Хакери Anonymous зламали базу даних компанії Nestlе через її співпрацю з Росією
17:51
Путін Сталін
Поведінка Путіна та російської армії, як у Гітлера, есесівців і фашистських льотчиків, - Дуда
17:51
Польща ЄС
Польща заморозила російські активи на $33 млн
17:37
Крістіан Лінднер
Міністр фінансів Німеччини виступив за створення "плану Маршалла" для України
17:28
Італія - Англія
УЄФА має намір заборонити трансляцію матчів футбольних збірних у Росії
17:18
Епіфаній
Синод ПЦУ закликав громади Московського патріархату переходити до них
16:59
Ексклюзив
білоруські військові
Це буде фатальна помилка ворога - наступати з півночі, – голова Рівненської ОВА
16:58
Світлана Тихановська
Тихановська закликала військових Білорусі у разі наказу про наступ на Україну здаватися ЗСУ
16:57
ArcelorMittal
Найбільший європейський виробник сталі ArcelorMittal відмовився від російської сировини
16:57
Вікторія Рощина
Росіяни звільнили з полону журналістку hromadske Рощину
16:56
прапор ЕС
Депутати 28 країн об’єдналися заради України
16:54
Юрій Нечепуренко
У Бучі російський окупант розстріляв багатодітного батька на очах у сина
16:42
британія україна
Мейсі Вільямс, Сергій Жадан та Джонатан Прайс: у Лондоні 22 березня пройде концерт на знак солідарності з народом України
16:27
морська міна
У Чорному морі можливі дрейфувальні міни, - ВМС Туреччини
16:23
Вперше в історії місто Київ стало "почесним громадянином" Парижу
16:15
артилерійський удар по Броварам
Росіяни завдали артилерійського удару по Броварах
16:12
Фармак
Втрати на 1,5 млрд грн: на Київщині згорів склад компанії “Фармак”
16:09
Ексклюзив
Сергій Жадан
Влада розуміє настрої українського суспільства: якщо вона піде на якусь здачу інтересів, то вона дуже швидко перестане бути владою, – поет Сергій Жадан
16:04
Макс Левін
Фотожурналіст Макс Левін зник на лінії фронту біля Києва
15:56
Маріо Драгі
Італія хоче, щоб Україна була в ЄС, - прем'єр Драгі
15:51
Ексклюзив
прапор Росії
Росія - це болото, яке має бути обнесене стіною. Ніяких діалогів, жодного контакту, - Сергій Жадан
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV