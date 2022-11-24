Європарламент проголосував за невизнання паспортів РФ, виданих на окупованих територіях
Європейський парламент проголосував за невизнання російських паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях України й Грузії
Про це йдеться на порталі Європарламенту.
"Європейський парламент прагне зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою правових і політичних засобів, щоб Путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну і за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу", - сказав євродепутат Хуан Фернандо Лопес Агілар.
Зазначається, що за проголосував 531 євродепутат, 7 були проти, 34 утрималися. Таким чином Європейський парламент схвалив рішення не приймати паспорти та інші проїзні документи, видані Росією в незаконно окупованих регіонах України та Грузії.
Тепер Єврокомісія повинна проконсультуватися з країнами-членами ЄС і скласти список російських проїзних документів, зокрема паспортів, які не повинні прийматися. Водночас ті, хто тікає від війни в Україні, все одно зможуть потрапити до ЄС з гуманітарних міркувань.
- 8 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники забирають у мирних жителів паспорти України та змушують отримувати російські.
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