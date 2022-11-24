Європарламент проголосував за невизнання паспортів РФ, виданих на окупованих територіях

Про це йдеться на порталі Європарламенту.

"Європейський парламент прагне зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою правових і політичних засобів, щоб Путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну і за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу", - сказав євродепутат Хуан Фернандо Лопес Агілар.

Зазначається, що за проголосував 531 євродепутат, 7 були проти, 34 утрималися. Таким чином Європейський парламент схвалив рішення не приймати паспорти та інші проїзні документи, видані Росією в незаконно окупованих регіонах України та Грузії.

Тепер Єврокомісія повинна проконсультуватися з країнами-членами ЄС і скласти список російських проїзних документів, зокрема паспортів, які не повинні прийматися. Водночас ті, хто тікає від війни в Україні, все одно зможуть потрапити до ЄС з гуманітарних міркувань.

8 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники забирають у мирних жителів паспорти України та змушують отримувати російські.

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