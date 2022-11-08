На Запоріжжі загарбники забирають у людей паспорти України і змушують отримувати російські, - Генштаб
На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники забирають у мирних жителів паспорти України та змушують отримувати російські
Про це у вечірньому звернення інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти", - пише пресслужба.
Повідомляється, що водночас загарбники відбирають українські паспорти та погрожують переселенням.
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- У тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, працівників станції також змушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росатомом.
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