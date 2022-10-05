В Енергодарі окупанти примушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росатомом
У тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, працівників станції змушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росатомом
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"У тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії Росатом", - розповіли в ЗСУ.
Читайте також: Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії
- 5 жовтня російський агресор продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- З початку доби, 5 жовтня, російський агресор завдав 3 ракетні та 2 авіаційні удари по території України.
- Внаслідок українського контрнаступу у Херсонській області російський агресор змушений евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.93
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе