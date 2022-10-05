Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії Росатом", - розповіли в ЗСУ.

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5 жовтня російський агресор продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

З початку доби, 5 жовтня, російський агресор завдав 3 ракетні та 2 авіаційні удари по території України.

Внаслідок українського контрнаступу у Херсонській області російський агресор змушений евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро.

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