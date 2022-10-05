З початку доби Росія завдала 3 ракетні та 2 авіаційні удари по території України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує обстріли позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у звіті.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

Сіверський напрямок – в районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області;

– в районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області; Слобожанський напрямок – в районах населених пунктів Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна;

– в районах населених пунктів Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна; Краматорський напрямок – в районах населених пунктів Ківшарівка, Кам’янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка;

– в районах населених пунктів Ківшарівка, Кам’янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка; Бахмутський напрямок – в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юр’ївка;

– в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юр’ївка; Авдіївський напрямок – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

– в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка. Новопавлівський та Запорізький напрямки - ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів в районах населених пунктів Володимирівка, Новосілка, Времівка, Шахтарське, Золота Нива, Пречистівка, Павлівка, Веселе, Червоне, Дорожнянка та Мала Токмачка.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати заходи з перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляв понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Новогреднєве, Сухий Ставок, Луч, Степова Долина, Солдатське, Правдине та Мирне", - додали в ЗСУ.

5 жовтня російський агресор продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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