На Херсонщині росіяни намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку, підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки", - пишуть у Генштабі.

5 жовтня російський агресор продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

З початку доби, 5 жовтня, російський агресор завдав 3 ракетні та 2 авіаційні удари по території України.

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