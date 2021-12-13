Європарламент проведе дебати щодо ситуації на українських кордонах та тимчасово окупованих територіях
Європейський парламент 14 грудня планує провести дебати щодо ситуації на українських кордонах та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях
Про це у Twitter повідомив представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.
"Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14.12 щодо ситуації на українському кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки", - зазначив дипломат.
Ченцов додав, що Росія повинна усвідомити, що її збройна агресія проти України матиме наслідки. Крім того, на його думку, зупинити агресора допоможе консолідована міжнародна позиція.
- Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз, США та Велика Британія обговорюють введення нових санкцій проти РФ та перебувають в "режимі стримування".
- Також у понеділок, 13 грудня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої назвав "стратегічною помилкою" дестабілізуючі дії РФ.
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