Європарламент проведе дебати щодо ситуації на українських кордонах та тимчасово окупованих територіях

Про це у Twitter повідомив представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

"Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14.12 щодо ситуації на українському кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки", - зазначив дипломат.

Ченцов додав, що Росія повинна усвідомити, що її збройна агресія проти України матиме наслідки. Крім того, на його думку, зупинити агресора допоможе консолідована міжнародна позиція.

