Європейська комісарка з питань внутрішніх справ прибула з візитом до Києва
Європейська комісарка з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон прибула з візитом до Києва
Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоганссон у твіттері.
"Прибула до Києва, аби обговорити з представниками українського уряду практичне виконання Директиви про тимчасовий захист, кроки на шляху до вступу до ЄС, і передусім, непохитну підтримку Євросоюзом України та її народу", - пише Йоганссон.
Також єврокомісарка зазначила, що зараз у Європейському союзі зареєстровано майже 3,9 млн українців.
"Я тут, щоб дізнатися, як найкраще сприяти підтримці українців у країнах ЄС і Україні, включно з тими, які повертаються додому з ЄС. Будьте впевнені, що б не трапилося на війні, українців завжди тепло зустрінуть в Європейському союзі", - додала вона.
- Раніше повідомлялося, що 2 серпня свій візит до України розпочав міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау.
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