"Європейська Солідарність" ініціює скасування військового збору для бійців на передовій – законопроєкт

Про це повідомляє Європейська Солідарність.

Відповідний проєкт Закону 7432 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану" зареєстровано у Верховній Раді України.

Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Навіщо з нас беруть військовий збір?" Це питання я часто чув від бійців, які стоять на передовій. Хлопцям не те, щоби шкода – прикро. З тих, хто ризикує життям заради України, могли би і не знімати ці 1,5%", – зазначає він.

"Ми з колегами з "ЄС" зареєстрували законопроєкт 7432, яким на час дії воєнного стану військовий збір з військових скасовується. Сподіваюсь, монобільшість та інші фракції підтримають законопроєкт і наших бійців якомога швидше", – наголошує Ар’єв.

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