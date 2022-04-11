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Європейські провайдери вмикають Еспресо в свої мережі
Абоненти ряду європейських кабельних, IPTV та OTT провайдерів отримали змогу переглядати програми телеканалу Еспресо в своїх країнах. Про це повідомляє пресслужба телеканалу
Телеканал Еспресо став доступний для перегляду глядачам наступних провайдерів європейських країн:
- Zattoo (Швейцарія, Німеччина)
- CDA (Польща)
- Canal+ (Польща)
- Antik Telecom (Словаччина)
- UPC Slovensko (Словаччина)
- T-2 (Словенія)
- MOTV (Чехія)
- Telecom (Чорногорія)
- Moldtelecom (Молдова)
- Magti (Грузія)
- Airnet (Литва)
- Etanetas (Литва)
- Kvartalas (Литва)
- Micronet (Литва)
- Progmera (Литва)
Глядачі супутникового мовлення можуть приймати наш сигнал на свої супутникові тарілки за наступними параметрами:
- Astra 4,8 град. на частоті: 12 073 H резервна частота: 12 130 V
- Hot Bird 13 град на частоті: 10 930 H DVB-S2
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