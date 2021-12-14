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Європейський фонд освіти вивчає, які навички у галузі охорони здоров’я України знадобляться у майбутньому

14 грудня, 2021 вiвторок
14:36
Здоров'я Дарниця

Європейський фонд освіти (ЄФО) проводить масштабне дослідження щодо змін в переліку кваліфікаційних вимог до працівників сфери охорони здоров’я України у майбутньому

На початку грудня відбувся черговий етап студіювань, а саме – онлайн-семінар. 
 
У заході взяли участь представники різних установ та підприємств, безпосередньо пов’язаних з процесом трансформації сектору охорони здоров’я в Україні, зокрема Світового банку, Школи охорони здоров’я Києво-Могилянської академії, Інституту професійних кваліфікацій. Також до семінару долучився директор з медичних питань фармацевтичної компанії "Дарниця" Ігор Никифорчин.
 
Експерти обговорили інвестиції у нові технології та їхній вплив на робочі місця та потребу у відповідних навичках у працівників.
 
"Нові глобальні та локальні тренди у галузі охорони здоров’я, каталізовані пандемією, та входження в наше життя нових технологій та форматів співпраці наростають експоненціально, – говорить Ігор Никифорчин. – Це створює нові можливості у системі охорони здоров’я, медицині та фармацевтиці, але й одночасно вимагає нових компетенцій та навичок від усіх учасників галузі й не тільки для того, щоб бути готовими до змін, але й щоб реалізувати нові можливості у повному обсязі та отримати конкурентні переваги".
 
Дослідження триватиме до кінця березня 2022 року. Воно має на меті визначити перелік факторів, які впливають на умови праці у сфері охорони здоров’я та ставлять перед галуззю нові виклики. Ідеться, наприклад, про розвиток медичних та цифрових технологій, глобальні екологічні, політичні та соціальні зміни.
 
Як зазначають учасники дослідження, галузь охорони здоров’я – це дуже широке поле діяльності, у якому працюють дослідники, медичний персонал різних ланок, фармацевти, виробники медичного обладнання, лікарських засобів тощо. Усі вони мусять підлаштовуватися під нові кваліфікаційні вимоги, до яких належать певні технічні навички, безпроблемне орієнтування в цифровому просторі, а також етика, що будується на людиноцентричності. Залежно від конкретного елементу системи охорони здоров’я це потребує часткового або повного оновлення процесу отримання освіти та підвищення кваліфікації.
Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.
 
 
 

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