Європейський інвестбанк готовий вкладати кошти в Харків
18 лютого на переговорах мера Харкова Ігоря Терехова й очільника представництва Європейського інвестбанку в Україні Жана-Еріка де Загона у ЄІБ підтвердили готовність вкладати гроші в розвиток міста
Про це повідомили на сайті мера Харкова.
Під час перемовин Ігор Терехов і Жан-Ерік де Загон обговорили можливість фінансування та реалізації запланованих раніше проєктів.
Також мер Харкова запевнив, що в місті обстановка спокійна.
"У звичайному режимі працюють дитсадки, школи, транспорт, виробництво. Курсують поїзди, літають літаки, у тому числі міжнародних авіакомпаній. Працюють супермаркети, заправки - жодних черг немає. Люди ходять у кіно, театри, зоопарк, живуть повноцінним життям. Спроб розгойдати ситуацію не було - ми попередили, що жорстко реагуватимемо на прояви сепаратизму. Думаю, наші дипломати, міжнародні партнери врегулюють усі питання", - зазначив він.
Ігор Терехов висловив готовність реалізовувати погоджені раніше з Європейським інвестбанком продовження будівництва третьої лінії метрополітену, придбання тролейбусів, трамваїв та вагонів для метро, підвищення рівня безпеки дорожного руху.
За словами Жана-Еріка де Загона, Європейський інвестбанк планує виконати всі фінансові зобов'язання, взяті на себе.
"Для мене важливо знати, що у Харкові все стабільно. Ніхто не знає, що буде завтра, але сьогодні ми констатуємо, що все спокійно. Наступного тижня у мене запланована зустріч із Єврокомісією, а також із членами правління та кредитного комітету ЄІБ. Запевняю, що з нашого боку все так, як ми планували. Мій меседж харків'янам у тому, що ми зробимо все можливе, щоб фінансування за нашими проєктами було проведене вчасно", - зауважив він.
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