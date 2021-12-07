Європейський регулятор заявив про кращу імунну відповідь у разі комбінування різних вакцин від COVID-19

Про це повідомляє сайт EMA.



"Відповідно до заходів, уже вжитих багатьма державами-членами (ЄС- ред.), дедалі більше клінічних досліджень, підкріплених реальними фактами, тепер розглядають можливість використання двох різних вакцин проти COVID-19 для першої та другої доз первинного (початкового) курсу, відомого як гетерологічна первинна вакцинація, або використання третьої, бустерної дози іншої вакцини проти COVID-19 через 3–6 місяців після курсу первинної вакцинації (гетерологічне посилення)", - йдеться у повідомленні.



EMA та Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) у співпраці з експертами ЄС у групі EMA COVID-ETF переглянули наявні докази та надали технічні рекомендації та поради щодо гетерологічної (різними вакцинами, - ред.) вакцинації проти COVID-19 або на первинному курсі, або як додатковий засіб.



"Дані досліджень гетерологічної вакцинації свідчать про те, що комбінація вакцин з вірусними векторами та мРНК-вакцин виробляє хороші рівні антитіл проти вірусу COVID-19 (SARS-CoV-2) і більш високу відповідь Т-клітин, ніж при використанні тієї ж вакцини (гомологічна вакцинація) у первинній або бустерній схемі лікування. Гетерологічні схеми, як правило, переносилися добре", - повідомляє ЕМА.



При цьому використання векторної вакцини як другої дози в схемах первинної вакцинації або використання двох різних мРНК-вакцин менше вивчені.



У ЕМА зазначили, що хоча дослідження ще тривають, щеплення різними вакцинами може додати зручності у проведенні вакцинальних кампаній, наприклад, якщо якась вакцина буде недоступна.



У дослідженні не вивчали вакцини, які ще не ліцензовані в ЄС.

Нагадаємо, в Україні понад 86% освітян пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

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