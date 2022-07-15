Європейську економіку вбивають не санкції, а війна Росії: в МЗС відповіли Орбану

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни. Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії" - заявив Ніколенко.

Він нагадав, що санкції були запроваджені у відповідь на розпочату Росією повномасштабну війну проти України, яка вже забрала десятки тисяч життів українців, залишила в руїнах сотні тисяч об’єктів критичної інфраструктури та змусила мільйони людей залишити свої домівки.

Прем’єр-міністр Угорщини, за словами Ніколенка, має закликати не до скасовування санкцій проти Росії в той час, коли російська армія холоднокровно вбиває українських дітей в Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах, а навпаки до нарощування ефективних кроків зі стримування російської агресивної політики.

"У цьому контексті ми закликаємо партнерів до якнайшвидшого ухвалення сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також подальшого нарощування обсягів постачання важкого озброєння для української армії" - заявив речник МЗС.

15 липня Віктор Орбан сказав, що Європа "вистрілила собі в легені санкціями проти Росії, і тепер економіка задихається". Раніше він виступив за радикальне посилення обороноздатності Угорщини.

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