Євросоюз готує позицію щодо спецтрибуналу для РФ, - український посол з особливих доручень МЗС

Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антона Кориневича.

"Для нас дуже важливим є те, що сьогодні колеги з Європейського Союзу, зокрема з Європейської служби зовнішньої діяльності, готують option paper, тобто, по суті, позицію щодо можливих опцій стосовно реалізації відповідальності за вчинення злочину агресії проти України на основі висновків засідання Європейської ради 20-21 жовтня", - розповів посол.

Кориневич наголоси, що нині ЄС аналізує всі опції створення спеціального трибуналу, але для України найбільш пріоритетною є та, яка забезпечить максимальну міжнародність, бо це дасть змогу юридично розв'язати питання посадових імунітетів вищого політичного і військового керівництва Росії: "Ми очікуємо, звичайно, для аналізу і подальшої роботи цю позицію, і ми є абсолютно конструктивними в плані пошуку найбільш відповідних підходів, які відповідатимуть усім положенням міжнародного права і практики".

Посол з особливих доручень МЗС додав, що Україна має значну політичну підтримку необхідності процесу притягнення РФ до відповідальності за злочини проти України та створення спеціального трибуналу. Нагадав про відповідні резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, Європарламенту, НАТО та ОБСЄ, постанови національних парламентів України, Литви, Естонії та Нідерландів.

"Сподіваємося, що будемо мати більше. І це, безумовно, є важливими політичним меседжем з боку міжнародної спільноти, що є розуміння того, що механізм притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України та створення спеціального трибуналу має бути знайдений", - наголосив Кориневич.

Раніше парламент Чехії визнав терористичним чинний російський режим.

Європарламент узгодив текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

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