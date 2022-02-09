Євросоюз підготував для РФ лист із закликом до перемовин і деескалації навколо України, - Politico
У відповідь на нещодавний меморандум РФ до Євросоюзу ЄС підготував лист, у якому просить Росію припинити нарощувати кількість військ біля України й у Білорусі та закликає до переговорів
Про це пише Politico.
"Ми як і раніше серйозно стурбовані ситуацією, що склалася і твердо переконані, що напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення нарощування військової присутності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі", - наголосив Жозеп Боррель.
Він заявив про готовність ЄС і НАТО до діалогу з РФ щодо "шляхів зміцнення безпеки всіх".
У листі Євросоюз пропонує продовжити переговори в кількох форматах, зокрема в ОБСЄ, міжурядовій групі, зосередженій на безпекових питаннях в межах Ради Росія-НАТО.
Також у документі особливу увагу приділяють перемовинах у ОБСЄ, оскільки до цієї організації входять усі країни ЄС, а до НАТО - тільки 21.
"Ми вважаємо, що ОБСЄ є відповідним форумом для вирішення проблем безпеки всіх зацікавлених сторін у доповненні до інших існуючих форматів, включаючи Раду НАТО-Росія", - ідеться в листі.
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