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Євросоюз розпочав військові навчання MILEX 23 у Іспанії

17 жовтня, 2023 вiвторок
04:40
Світ Військові навчання

Європейський Союз цього тижня проводить в Іспанії військові навчання з урегулювання кризових ситуацій MILEX 23, до яких залучено 2800 військовослужбовців з різних країн ЄС

Про це інформує сайт Європейської служби зовнішніх дій, повідомляє Укрінформ.

Темою навчань стане відпрацювання координації дій на початковому етапі стабілізаційної операції.

"В період з 16 по 22 жовтня ЄС проведе свої перші "живі" навчання на військово-морській базі Rota, що розташована в місті Кадіс, Іспанія. 17 жовтня високий представник ЄС братиме участь у демонстративній частині цих навчань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, близько 2 800 військовослужбовців з різних країн-членів проведуть ситуативну симуляцію та тренування початкової фази стабілізаційної операції, до яких буде залучений іспанський десантний корабель Juan Carlos I. Цей корабель очолить десантну оперативну групу у складі 31 підрозділу, що включає морські, повітряні, сухопутні, космічні та кібернетичні можливості.

"Впродовж поточного тижня збройні сили країн-членів тренуватимуться у використанні власних спроможностей, щоби бути готовими до дій, як надійний контрибутор глобальної безпеки, як це передбачено у Стратегічному компасі (ЄС, – ред.). Сценарій навчань передбачає підготовку до операції, морську десантну операцію, звільнення та встановлення контролю над морським портом з його подальшим використанням для перекидання сухопутних сил для створення безпечного та захищеного середовища", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ЄС ухвалив так званий Стратегічний компас – доктринальний документ, який визначає головні пріоритети ЄС у сфері безпеки й оборони. Проведення динамічних навчань із залученням військових підрозділів, подібних до MILEX23, є важливим кроком для створення так званих Спроможностей швидкого застосування Євросоюзу (EU RDC). Такі сили мають надати ЄС можливість діяти швидко й рішуче у реагуванні на кризи.

  • У лютому у Франції почалися найбільші за останні десятиліття військові навчання, у яких взяли участь близько 20 тисяч солдатів та офіцерів. Вони тривали понад два місяці.
  • У травні в Румунії почалися найбільші навчання Сил спеціальних операцій Північноатлантичного альянсу.
ЄС
Іспанія
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