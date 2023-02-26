У Франції почалися грандіозні військові навчання

Про це стало відомо з його twitter.

Зазначається, що навчання під назвою Orion 23 імітуватимуть повномасштабну війну у всіх середовищах – на морі, на суші та в повітрі. Крім того, будуть задіяні нові військові аспекти, такі як кібератаки та інформаційні операції.

Окрім цього, відомо, що навчання триватимуть понад два місяці й стосуватимуться всіх підрозділів французької армії. Вони імітуватимуть бойові дії високої інтенсивності. У навчаннях будуть задіяні армійські бронемашини Griffon, танки Leclerc, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець "Шарль де Голль".

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Операція Orion 23 починається на півдні Франції та на острові Корсика. Пізніше вона буде і на атлантичному узбережжі країни. За заявою французького Міністерства оборони, мета навчань продемонструвати здатність Франції "вийти на театр воєнних дій першою та очолити багатонаціональну коаліцію".