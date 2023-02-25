Про це йдеться у заяві лідера Франції, яку цитує Le Point.

Президент Франції у телефонній розмові наголосив на необхідності боротьби з обходом санкцій проти РФ.

Він також додав, що пріоритетом має бути посилення підтримки України, щоби вона могла перемогти Росію.

Президенти Макрон та Ердоган підтвердили свою непохитну прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України. Лідери країн обговорили дії, які могли принести користь для цивільного населення та принести мир Україні.

Президенти Макрон і Ердоган "знову підтвердили свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України" та "обговорили корисні дії, які вони могли б вжити на благо цивільного населення та на користь повернення до миру, який буде досягнутий за повної поваги до законних прав України".

Емманюель Макрон також опублікував спільну заяву з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб також висловити свою "незламну солідарність з Україною". Ці три країни, які утворюють так званий Веймарський трикутник, "закликають Росію беззастережно припинити військові дії та вивести свої війська з усієї території України".

"Очільники трьох держав і урядів домовилися посилити координацію та знову зустрітися на саміті в Парижі до літа", — йдеться в їхній спільній заяві.