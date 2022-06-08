Про це повідомляє Bloomberg.

"Група, до складу якої входять податкові чиновники з 27 країн-членів блоку, має "розшукувати можливі податкові злочини та стягнути несплачені податки", пов’язані з особами та компаніями, які потрапили під санкції, а також виконувати роль сторожового пса, щоб гарантувати, що посередники не дозволять уникати проблем особам, які потрапили під санкції", - повідомляє видання з посиланням на заяви Європейськлї комісії.

Відзначимо, що російські олігархи, які потрапили під санкції, зараз намагаються позбутися їх через суди. Так Алішер Усманов та його дві сестри очікують на проміжне рішення Суду ЄС, в якому сподіваються отримати призупинення обмежень до остаточного рішення.

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