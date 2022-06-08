Євросоюз створив спеціальну групу для розслідування справ росіян та білорусів, що потрапили під санкції, - Bloomberg
Європейський Союз створив спеціальну групу для ретельного вивчення податкових питань росіян і білорусів, які підпадають під санкції блоку
Про це повідомляє Bloomberg.
"Група, до складу якої входять податкові чиновники з 27 країн-членів блоку, має "розшукувати можливі податкові злочини та стягнути несплачені податки", пов’язані з особами та компаніями, які потрапили під санкції, а також виконувати роль сторожового пса, щоб гарантувати, що посередники не дозволять уникати проблем особам, які потрапили під санкції", - повідомляє видання з посиланням на заяви Європейськлї комісії.
- Відзначимо, що російські олігархи, які потрапили під санкції, зараз намагаються позбутися їх через суди. Так Алішер Усманов та його дві сестри очікують на проміжне рішення Суду ЄС, в якому сподіваються отримати призупинення обмежень до остаточного рішення.
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