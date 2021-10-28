Facebook тепер називатиметься Meta

Про це повідомляє Еcпресо.TV.

Цукерберг заявив про це під час презентації ребрендінгу компанії.

Ребрендінг ймовірно допоможе поєднати соціальну мережу Facebook, месенджер WhatsApp, Instagram, Oculus та інші продукти компанії. Нова назва компанії була невідомою до початку презентації.



За словами Цукерберга, зміна назви покликана продемонструвати, що компанія Facebook - це не лише однойменна соцмережа, але і інші проекти.



"Зараз наш бренд так тісно пов'язаний з одним продуктом. Але з часом, я сподіваюся, нас розглядатимуть як компанію-метавсесвіт", - заявив Цукерберг.



Соціальна мережа при цьому Facebook збереже свою назву.