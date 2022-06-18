Facebook видалив сторінку 5 каналу у соцмережі
Сторінку 5 каналу у Facebook видалили через "ворожі висловлювання"
Про це повідомили на сайті каналу.
Канал заявив, що у Facebook оперативно інформував підписників про новини війни.
"Компанія Meta визначила інформацію про звірства окупантів такою, що порушує стандарти спільноти. Частину пояснень соцмережа надала російською мовою. Нині канал подав апеляцію, а також готує звернення до Мінцифри, аби допомогли відновити сторінку", - йдеться у повідомленні.
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