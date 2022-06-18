Facebook видалив сторінку 5 каналу у соцмережі

Про це повідомили на сайті каналу.

Канал заявив, що у Facebook оперативно інформував підписників про новини війни.

"Компанія Meta визначила інформацію про звірства окупантів такою, що порушує стандарти спільноти. Частину пояснень соцмережа надала російською мовою. Нині канал подав апеляцію, а також готує звернення до Мінцифри, аби допомогли відновити сторінку", - йдеться у повідомленні.