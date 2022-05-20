Facebook заблокував допис Марії Матіос про захисника Маріуполя Калину (Паламаря), написаний із посиланням на текст Еспресо.TV

Еспресо.TV має скріншоти допису Марії Матіос і коментарів адміністрації Facebook.

"Ваша публікація суперечить стандартам нашої спільноти щодо небезпечних осіб та організацій. Ми маємо ці стандарти для запобігання та уникнення офлайн-шкоди. Ми підтвердили, що ваша публікація не відповідає стандартам спільноти. Ми передивилися ваш допис знову і він не відповідає стандартам нашої спільноти", - йдеться у заявах адміністрації Facebook.

У дописі Марія Матіос розповіла, що дізналася з тексту Еспресо.TV про літературні вподобання Святослава Паламаря і побачила своє ім'я в переліку письменників, чиї твори він читає.

"Дай, Боже, всім письменникам ТАКИХ читачів. Коли з одного інтерв'ю я дізналася, що він читає мої книжки, я заплакала... з вдячності. Бо думати про те, що він - молодий, повний життя і пристрасті - уже належить до когорти сучасних Надлюдей, і одночасно уявляти, ЩО відчуває його мама, ловлячи найменшу згадку про сина і його побратимів - мені дуже складно. Він - це друг КАЛИНА, Святослав ПАЛАМАР, заступник командира полку АЗОВ", - написала Марія Матіос.

Письменниця висловила сподівання на зустріч із Паламарем після порятунку захисників Маріуполя з обложеного окупантами заводу "Азовсталь".

"Моя уява занадто слабка, щоб уявити все те, що відбувається в теперішніх катакомбах і бункерах АЗОВСТАЛІ і там, де тепер перебуває частина захисників, які виконують наказ - ВИЖИТИ. А потім - ЖИТИ і РОЗПОВІСТИ. Я не можу тепер допомогти цим Воїнам нічим, окрім беззастережної їм Віри й материнської Молитви. Але чомусь уявляю мить, коли я пригорну друга Калину, як свого Сина, із любові і вдячності, яких не передати словами. Я вірю, що бронежилети нескореного Духу і Божої опіки вборонять їх у цій страшній віхолі. А я тимчасом ще дужче припасую і затягну бронежилет свій - МОВУ і СЛОВО. І хай це вам не видається занадто пафосним, але у випробувальні часи МОВА І СЛОВО таки стають бронежилетами нації", - написала Марія Матіос.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до порятунку українських військових із обложеного росіянами заводу "Азовсталь" мають бути залучені найвпливовіші міжнародні сили.



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