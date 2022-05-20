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Головна війна з Росією Facebook заблокував допис Марії Матіос про захисника Маріуполя Калину (Паламаря), написаний із посиланням на текст Еспресо.TV

Facebook заблокував допис Марії Матіос про захисника Маріуполя Калину (Паламаря), написаний із посиланням на текст Еспресо.TV

20 травня, 2022 п'ятниця
18:21
війна з Росією Калина

Соцмережа Facebook заблокувала допис української письменниці Марії Матіос про заступника командира полку "Азов" Святослава Калину (Паламаря), заявивши про "порушення стандартів спільноти щодо небезпечних осіб та організацій"

Еспресо.TV має скріншоти допису Марії Матіос і коментарів адміністрації Facebook.

"Ваша публікація суперечить стандартам нашої спільноти щодо небезпечних осіб та організацій. Ми маємо ці стандарти для запобігання та уникнення офлайн-шкоди. Ми підтвердили, що ваша публікація не відповідає стандартам спільноти. Ми передивилися ваш допис знову і він не відповідає стандартам нашої спільноти", - йдеться у заявах адміністрації Facebook.

У дописі Марія Матіос розповіла, що дізналася з тексту Еспресо.TV про літературні вподобання Святослава Паламаря і побачила своє ім'я в переліку письменників, чиї твори він читає.

"Дай, Боже, всім письменникам ТАКИХ читачів. Коли з одного інтерв'ю я дізналася, що він читає мої книжки, я заплакала... з вдячності. Бо думати про те, що він - молодий, повний життя і пристрасті  - уже належить до когорти  сучасних Надлюдей, і одночасно уявляти, ЩО відчуває його мама, ловлячи найменшу згадку про сина і його побратимів - мені дуже складно. Він - це друг КАЛИНА, Святослав ПАЛАМАР, заступник командира полку АЗОВ", - написала Марія Матіос.

Письменниця висловила сподівання на зустріч із Паламарем після порятунку захисників Маріуполя з обложеного окупантами заводу "Азовсталь".

"Моя уява занадто слабка, щоб уявити все те, що відбувається в теперішніх катакомбах і бункерах АЗОВСТАЛІ і там, де тепер перебуває частина захисників, які виконують наказ - ВИЖИТИ. А потім - ЖИТИ і РОЗПОВІСТИ. Я не можу тепер допомогти цим Воїнам нічим, окрім беззастережної їм Віри й материнської Молитви. Але чомусь уявляю мить, коли я пригорну друга Калину, як свого Сина, із любові і вдячності, яких не передати словами. Я вірю, що бронежилети нескореного Духу і Божої опіки вборонять їх у цій страшній віхолі. А я тимчасом ще дужче припасую і затягну бронежилет свій - МОВУ і СЛОВО. І хай це вам не видається занадто пафосним, але у випробувальні часи МОВА І СЛОВО таки стають бронежилетами нації", - написала Марія Матіос.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до порятунку українських військових із обложеного росіянами заводу "Азовсталь" мають бути залучені найвпливовіші міжнародні сили.
     

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