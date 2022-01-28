Факти для запровадження санкцій проти каналу "НАШ" є, але процес можуть політизувати назвавши його "тиском", - політологиня

Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



Вона прокоментувала інформацію розвідки про можливий окупаційний уряд на чолі з екснардепом Мураєвим.



"Якщо інформацію отримали, вона має перевіритись відповідним чином компетентними органами. Ми зараз багато говоримо про те, що українці, які отримали якусь певну інформацію, мають її перевіряти, то тут вже авторитетне джерело - британська розвідка, вони якщо діляться з нами інформацією, то ми маємо їм дякувати за це. Але, безумовно, її перевіряти", - сказала Майніна.



Політологиня прокоментувала інформацію про можливі санкції проти телеканалу "НАШ".



"Вже неодноразово їм надавались попередження з приводу порушень в ефірах, і мені здається, що факти не продовжити ліцензію чи ввести якісь санкції проти них - вони дійсно є наявними. Але цю справу можуть політизувати, що це є політичний тиск, незгода Офісу президента з іншою думкою, тому можливо, розраховуючи на такий варіант презентації цієї ситуації, можуть затягнути питання санкційного тиску чи покарання", - підсумувала вона.





Нагадаємо, 23 січня британське МЗС оприлюднило імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що до інформації МЗС Британії про плани РФ поставити Євгена Мураєва на чолі окупаційної влади слід поставитися серйозно.

Мураєв прокоментував заяву МЗС Великої Британії про те, що він може очолити майбутній окупаційний уряд України в разі вторгнення Росії.

За даними ЗМІ, зараз в СБУ триває підготовка документів запровадження РНБО санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить колишньому народному депутату Євгенію Мураєву.