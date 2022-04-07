Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що зараз триває безпрецедентна робота - фіксація масових військових злочинів, які вчиняли російські окупанти.



"Фактично всюди, де перебували російські військові, ми фіксуємо одну й ту саму картину: немає міста, де немає жертв; немає села, де немає руйнувань. Це говорить про загальний підхід російської армії до ведення бойових дій, відношення до мирного населення та до скоєння мародерства", - зазначив міністр.



Очільник МВС також анонсував відкриття цілодобової "гарячої лінії" Нацполіції України для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ. За телефоном 0 894 201 867 оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання загиблих.



"Кількість осіб, які зникли безвісти, ми вимірюємо сотнями, тому така допомога надзвичайно потрібна. Громадяни сьогодні можуть допомогти слідству встановити тих осіб, які, на жаль, загинули, або були примусово вивезені з території України до Республіки Білорусь", - пояснив Монастирський.



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