Фармацевтична компанія МЕДОКЕМІ' передає медикаменти українським військовим та мирному населенню

Фармацевтична компанія МЕДОКЕМІ’ (Кіпр), європейський виробник медичних препаратів та товарів для здоров'я, передае велику партію медикаментів першої необхідності для армії та мирного населення України. Серед медикаментів - антибіотики, знеболювальні та кровоспинні засоби на суму близько 500 тисяч євро.







Підтримка захисників Батьківщини під час війни з Росією – це внесок компанії МЕДОКЕМІ’ в незалежність та національну безпеку України. Ініціатива українського Представництва про передачу життєво важливих медикаментів була негайно підтримана головним офісом, який знаходиться на о. Кіпр (Лімассол).



Керівництво компанії МЕДОКЕМІ’ дякує Фонду Сергія Притули за взаємодію та оперативну допомогу в доставці медикаментів до лікувальних закладів.



Наш внесок – компанії та співробітників українського Представництва МЕДОКЕМІ’ – для нашої спільної Перемоги, для захисників Батьківщини та незалежності країни. Слава Україні! Героям слава!