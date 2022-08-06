Fast Recovery plan: Україна обговорила з Німеччиною, Чехією та Японією план відновлення державних установ

Про це він повідомив у telegram.

За його словами, план відновлення України складається з двох частин – це Fast Recovery plan та післявоєнна відбудова. Fast Recovery plan – проєкти, які планують якнайшвидше реалізувати. Це відбудова житлового фонду, шкіл, дитячих садочків, лікарень та комунальних мереж.

Під час зустрічі із пані послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен Кирило Тимошенко презентував онлайн-сервіс, який дозволяє в реальному стані відстежувати стан об’єктів для відновлення.Він зазначив, що Україна працює зі Світовим банком для розробки методики калькуляції вартості відбудови кожного об’єкта. Також планують додавати інформацію про початок та завершення будівельних робіт на об’єкті, про перебіг відбудови, а також про країни, які взяли патронат над тим чи іншим об’єктом.

Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула сказав що його країна розглядає можливість долучитися до відбудови Дніпропетровщини. За його словами, Fast Recovery plan допоможе зрозуміти, чим Чехія може допомогти прямо зараз, до настання зими. Зокрема йдеться про житло для ВПО, забезпечення навчальних закладів шкільними автобусами, комп’ютерами та іншим обладнанням для навчання.

Також Кирило Тимошенко поспілкувався у форматі відеоконференції з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Заступник керівника Офісу президента розповів про алгоритм реалізації планів на прикладі Сумської області. Мацуда Кунінорі акцентував на важливості роботи японських громадських організацій, які можуть надавати допомогу постраждалим населеним пунктам. Також він додав, що до реалізації відбудови зруйнованих об’єктів можуть долучитися бізнес-спільноти.

Станом на 2 серпня Збройні сили України вже деокупували 1054 населені пункти України, триває відновлення інфраструктури на цих територіях.

5 серпня Данія запропонувала надати Україні 35 одиниць техніки для відновлення зруйнованої внаслідок обстрілів критичної інфраструктури.

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