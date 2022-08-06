English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Fast Recovery plan: Україна обговорила з Німеччиною, Чехією та Японією план відновлення державних установ

Fast Recovery plan: Україна обговорила з Німеччиною, Чехією та Японією план відновлення державних установ

6 серпня, 2022 субота
17:06
Економіка

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко провів зустрічі з послами Німеччини, Чехії та Японії. Під час спілкування обговорили відбудову шкіл, лікарень та комунальних мереж

Про це він повідомив у telegram. 

За його словами, план відновлення України складається з двох частин – це Fast Recovery plan та післявоєнна відбудова. Fast Recovery plan – проєкти, які планують якнайшвидше реалізувати. Це відбудова житлового фонду, шкіл, дитячих садочків, лікарень та комунальних мереж.

Під час зустрічі із пані послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен Кирило Тимошенко презентував онлайн-сервіс, який дозволяє в реальному стані відстежувати стан об’єктів для відновлення.Він зазначив, що Україна працює зі Світовим банком для розробки методики калькуляції вартості відбудови кожного об’єкта. Також планують додавати інформацію про початок та завершення будівельних робіт на об’єкті, про перебіг відбудови, а також про країни, які взяли патронат над тим чи іншим об’єктом. 

Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула сказав що його країна розглядає можливість долучитися до відбудови Дніпропетровщини. За його словами, Fast Recovery plan допоможе зрозуміти, чим Чехія може допомогти прямо зараз, до настання зими. Зокрема йдеться про житло для ВПО, забезпечення навчальних закладів шкільними автобусами, комп’ютерами та іншим обладнанням для навчання. 

Також Кирило Тимошенко поспілкувався у форматі відеоконференції з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Заступник керівника Офісу президента розповів про алгоритм реалізації планів на прикладі Сумської області. Мацуда Кунінорі акцентував на важливості роботи японських громадських організацій, які можуть надавати допомогу постраждалим населеним пунктам. Також він додав, що до реалізації відбудови зруйнованих об’єктів можуть долучитися бізнес-спільноти.

  • Станом на 2 серпня Збройні сили України вже деокупували 1054 населені пункти України, триває відновлення інфраструктури на цих територіях. 
  • 5 серпня Данія запропонувала надати Україні 35 одиниць техніки для відновлення зруйнованої внаслідок обстрілів критичної інфраструктури.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Кабмін
Сумщина
Дніпропетровщина
відбудова України
Читайте також:
Далекобійники перекривали дорогу
5 серпня, 2022 п'ятниця
На кордоні з Польщею далекобійники перекривали дорогу
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
3 серпня, 2022 середа
Лукашенко набрид Путіну: навіть Китай не завадить агресору позбутися білоруса, - Павло Клімкін
5 серпня, 2022 п'ятниця
Телеведучому Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
6 серпня
17:50
Папа Франциск
Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом
17:27
Су-25
Подоляк підтвердив передачу Північною Македонією літаків для України
17:19
Туреччина
До України вперше з 24 лютого підходить турецьке судно, - ЗМІ
17:15
Ексклюзив
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Ракети до РЗК NASAMS у новому військовому пакеті - це вкрай важливо для захисту українського неба, - головний редактор видання Defense Express Катков
17:14
Азербайджанські війська
Азербайджанські війська в Нагірному Карабаху захопили гору Буздух і прилеглі висоти
16:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Херсон - це пастка для росіян, - Згурець
16:47
Перше зернове судно із каравану з трьох кораблів уже прибуло до Стамбула, - міноборони Туреччини
16:43
Ексклюзив
Згурець від 01.08.2022
Оперативно-стратегічна мета противника - прорив у район Запоріжжя для додаткових можливостей перекидання сил на Правий берег, - військовий експерт Грабський
16:39
Фінляндія
У Фінляндії пропонують карати за поширення дезінформації на користь іноземної держави
16:37
Ситуація на Донеччині: ЗСУ відбили атаки на Велику Новосілку, росіяни вдаються до терору цивільних
16:13
Росіяни продовжують обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - Держприкордонслужба
15:59
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Стратегічна мета загарбника - збереження контролю над сухопутним коридором до Криму, - офіцер ЗСУ Прозапас
15:57
ЗАЕС
Прокуратура відкрила кримінальне провадження через обстріли ЗАЕС
15:53
Туреччина
Не можна покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву, - помічник Ердогана
15:51
Китай прапор
Міноборони Тайваню назвало військові навчання Китаю репетицією нападу на острів
15:38
Росія щодня продукує нові фейки
Центр при РНБО спростував фейки про звільнення з роботи у воєнний час
15:35
Заблокувати "Північні потоки" й увесь російський експорт: Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
15:33
Ексклюзив
Глен Грант
Українська контратака відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, - військовий експерт Глен Грант
15:33
Meta видалила понад 1 000 російських фальшивих акаунтів, які підтримували війну в Україні
15:20
Миколаївщина
На Миколаївщині росіяни обстріляли Березнегувате: загинула пенсіонерка, поранено ще 5 цивільних
15:17
ЗАЕС
"Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря", - Подоляк про обстріли росіян
15:14
Ексклюзив
російський окупант
Росіяни самі ліквідують колаборантів, - секретар Херсонської міськради Лугова
15:13
Антоніу Гутерреш
Людство грає із зарядженою рушницею, - генсек ООН про загрозу ядерної війни
15:02
військові навчання
На Полтавщині 6 серпня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
15:01
В Ізяславі попрощалися з командиром роти Андрієм Ткачуком
14:58
На Херсонщині окупанти роздають пенсіонерам гроші та рекламують вступ до захоплених вишів
14:53
окупанти орки війська рф
Росія зібрала для наступу на Миколаїв близько 25 тисяч солдатів, - The Times
14:40
ЄС
ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах
14:39
Росіяни за добу били авіацією, ракетами й мінометами по межі між Донеччиною й Луганщиною
14:34
Ексклюзив
Марк Фейгін
В Росії вже готуються до поразки в Херсоні. В кремлі панує паніка і страх, - Марк Фейгін
14:20
"Влаштуйте ГУЛАГ тим, хто не любить Росію": ведучий на радіо РФ закликав катувати вчителів в окупованому Мелітополі
14:17
Жозеп Боррель
"Це порушення правил ядерної безпеки": у ЄС засудили воєнні дії РФ біля Запорізької АЕС
14:08
окупанти Мелітополь
На Луганщині росіяни змушують людей іти на псевдореферендум в обмін на їжу
14:06
Зеленський заявив про створення спеціальної комісії щодо відшкодування шкоди завданої нападом Росії
14:00
СБУ викрила агентів ФСБ
Допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на Півдні: СБУ викрила агентів ФСБ
14:00
Косово
Нардеп ВР пропонує визнати незалежність Косово
13:55
Ексклюзив
розмова Байдена й Сі Цзіньпіна
Росія стає розмінною монетою в геополітичних торгах США та Китаю. Доля Східного Сибіру й Далекого Сходу вже визначена, - Марк Фейгін
13:50
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Ердоган особисто запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
13:37
У Маріуполі окупанти планують провести показовий самосуд над українськими захисниками, - міськрада
13:26
Китай почав нові навчання у Жовтому морі
Китай почав нові навчання у Жовтому морі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV