ФБР обшукує пляжний будинок Байдена через секретні документи, - NBC

Про це інформує NBC News із посиланням на особисті джерела.

1 лютого вранці за американським часом ФБР розпочали обшуки в пляжному будинку Байдена в штаті Делавер.

Джерело заявило, що ордера не було, а обшук проводився за згодою. Незрозуміло, чи агенти ФБР шукали те, про що знають, чи це був широкий пошук більш секретних документів.

Особистий адвокат Байдена Боб Бауер каже, міністерство юстиції проводить обшук за повної підтримки та співпраці з Байденом.

"Згідно зі стандартними процедурами Міністерства юстиції, в інтересах оперативної безпеки та цілісності, воно прагнуло виконувати цю роботу без попереднього публічного повідомлення, і ми погодилися співпрацювати. Пошук сьогодні є наступним кроком у ретельному та своєчасному процесі Міністерства юстиції, який ми продовжуватимемо повністю підтримувати та сприяти. Ми матимемо додаткову інформацію після завершення сьогоднішнього пошуку", - сказав Бауер.

Раніше в резиденції Байдена у Вілмінгтоні та в офісі аналітичного центру у Вашингтоні знайшли документи з грифами секретності, але Бауер розповів, що секретних документів у будинку президента на пляжі не виявлено, а особисті адвокати Байдена обшукали резиденції Вілмінгтон і Рехобот-Біч, аби знайти додаткові записи.

"Особисті адвокати президента виявили потенційний запис із секретними позначками в резиденції Вілмінгтона, серед матеріалів, що зберігалися в кімнаті, що прилягає до гаража. Коли особисті адвокати президента знайшли цей документ, особисті адвокати президента залишили документ там, де він був знайдений, і призупинили пошук конкретного місця, де він знаходився. Після обшуку в резиденції Вілмінгтона адвокати перейшли до резиденції Рехобота і провели там обшук. Жодних потенційних записів у резиденції Рехобот-Біч виявлено не було, і адвокати повернулися до Вашингтона, округ Колумбія, пізно ввечері", - раніше Бауер.

Нагадаємо, влітку 2022 колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР провели обшук у його будинку в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Він ствердив, що правоохоронці відкрили й сейф політика.

28 січня повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в будинку президента США Джо Байдена: крім секретних документів також вилучено персональні блокноти політика.

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