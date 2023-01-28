Про це повідомили в NBC News.

Посилаючись на особу, яка поінформована про хід розслідування, стверджується, що ФБР також вилучило персональні блокноти Джо Байдена, які він заповнював, перебуваючи на посаді віцепрезидента. Так, журналісти нагадали, що Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в одному з будинків президента США минулого тижня.

Зазначається, що блокноти включають суміш рукописних нотаток Байдена на різні теми, як особисті, так і офіційні. На деяких сторінках Байден писав про свою сім’ю чи своє життя, не пов’язане з державною посадою. На інших - записи стосуються його офіційної діяльності як віцепрезидента, включаючи подробиці його дипломатичних зобов’язань під час адміністрації Обами, і можуть містити секретну інформацію.

Нагадаємо, влітку 2022 колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР провели обшук у його будинку в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Він ствердив, що правоохоронці відкрили й сейф політика.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb