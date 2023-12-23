ФБР розслідуватиме погрози Трампа у бік суддів після відсторонення його від виборів

Про це повідомляє The Hill.

У своєму рішенні судді заявили, що Трамп не має права брати участь у голосуванні відповідно до 14-ї поправки через його ймовірну роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року. Їхнє рішення, як очікується, дійде до Верховного суду, після того, як кампанія Трампа пообіцяла подати апеляцію.

"ФБР в курсі ситуації та працює з місцевими правоохоронними органами, - заявила Віккі Мігоя, прессекретар місцевого відділення ФБР у Денвері. - Ми будемо енергійно розслідувати будь-які погрози або застосування насильства з боку тих, хто використовує екстремістські погляди для виправдання своїх дій, незалежно від їхньої мотивації".

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Згідно зі звітом позапартійної дослідницької групи Advance Democracy, судді повідомили про десятки погроз з моменту ухвалення цього рішення.

Організація відстежила "значну агресивну риторику" проти суддів з боку прихильників Трампа в Інтернеті, включаючи численні пости з обіцянками вбити або іншим чином напасти на них.

"Нормалізація такого типу насильницької риторики - і відсутність коригувальних дій з боку соціальних мереж - викликає значне занепокоєння, - заявив президент Advance Democracy Девід Джонс. - Заяви Трампа, який намагався делегітимізувати та політизувати дії судів, слугують ключовим чинником насильницької риторики".