Федерація назвала ім'я найкращого боксера чемпіонату України

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.



19-річний Захарєєв з Одеської області визнаний найкращим боксером чемпіонату України серед чоловіків.



"Це щось неймовірне. Насправді, я ще не до кінця вірю в те, що сталося, в те, що я став чемпіоном України серед дорослих. Було дуже важко, але ми з цим впоралися", - сказав Юрій Захарєєв.



На чемпіонаті України з боксу Юрій Захарєєв завоював золото у ваговій категорії 71 кг.



У квітні цього Захарєєв став чемпіоном світу з боксу серед юніорів.

Федерація боксу України назвала імена усіх лауреатів нагороди Найкращий у боксі-2020, перемогу в одній з номінацій здобув Юрій Захарєєв.