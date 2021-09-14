Федерація назвала ім'я найкращого боксера чемпіонату України
Юрій Захарєєв визнаний найкращим боксером чемпіонату України
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
19-річний Захарєєв з Одеської області визнаний найкращим боксером чемпіонату України серед чоловіків.
"Це щось неймовірне. Насправді, я ще не до кінця вірю в те, що сталося, в те, що я став чемпіоном України серед дорослих. Було дуже важко, але ми з цим впоралися", - сказав Юрій Захарєєв.
На чемпіонаті України з боксу Юрій Захарєєв завоював золото у ваговій категорії 71 кг.
У квітні цього Захарєєв став чемпіоном світу з боксу серед юніорів.
- Федерація боксу України назвала імена усіх лауреатів нагороди Найкращий у боксі-2020, перемогу в одній з номінацій здобув Юрій Захарєєв.
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