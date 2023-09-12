Федерація роботодавців закликає Шмигаля змінити постанову, якою прибуток оборонних підприємств вважається збитком державі

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.

"Нам стало відомо, що Державна аудиторська служба України (далі – ДАСУ) завершили планові ревізії діяльності державних замовники у сфері оборони (далі - державні замовники) за 2022 рік й склала акти ревізій відповідно до яких сума прибутку, включеного суб’єктами господарювання до ціни товарів оборонного призначення та інших товарів, які закуповувалися без застосування конкурентних процедур, під час правого режиму воєнного стану, визнана ДАСУ матеріальною шкодою (збитками) загальному фонду державного бюджету (далі – Акти ревізій за 2022 рік)", - йдеться в повідомленні.

У Федерації як приклад навели те, що відповідно до висновків констатуючої частини акту ревізії Міністерства оборони України суб’єктами господарювання виконавцями державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель завдано збитків державному

бюджету, шляхом включення сум прибутку, офіційно визначених пунктом 49 Порядку здійснення оборонних закупівель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів в ціну (вартість) товарів (контрактів) оборонного призначення, які укладаються державними замовникам з оборонних закупівель.

"Пропоноване ДАСУ тлумачення терміну "ціна", в контексті приписів постанови № 335, й відповідне правозастосування таких приписів, несе шкоду виконавцям державних контрактів штучно створена безприбутковість створює системні ризики господарській діяльності, суб’єктів господарювання - постачальників (виробників) товарів, робіт, послуг оборонного призначення, суб’єктів оборонного промислового комплексу, як невід’ємної частини сектору безпеки і оборони держави. Зазначені висновки - Акти ревізії ДАСУ щодо неправомірності включення прибутку є помилковими й потребують скасування (перегляду)", - наголосили у ФРУ.

Главу уряду закликають скасувати акти ревізій ДАСУ, які "містять помилкові висновки щодо неправомірності (заборони) включення прибутку в ціну товарів оборонного призначення".