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"Ференцварош" погнав російського тренера після ганебної поразки в ЛЧ

19 липня, 2023 середа
23:48
Спорт Станіслав Черчесов

Угорський "Ференцварош" звільнив російського тренера Станіслава Черчесова

Про це повідомляє офіційний сайт "Ференцвароша".

Боси "Ференцвароша" відправили у відставку Станіслава Черчесова після сенсаційної поразки від "Клаксвіка" (0:3) та вильоту з Ліги чемпіонів.

59-річний росіянин очолював угорський клуб з 2021 року. Контракт був розрахований ще на сезон. Черчесов виграв разом з "Ференцварошем" два чемпіонати та один Кубок Угорщини.

Росія
футбол
Ліга чемпіонів
Угорщина
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