"Ференцварош" погнав російського тренера після ганебної поразки в ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Ференцвароша".

Боси "Ференцвароша" відправили у відставку Станіслава Черчесова після сенсаційної поразки від "Клаксвіка" (0:3) та вильоту з Ліги чемпіонів.

59-річний росіянин очолював угорський клуб з 2021 року. Контракт був розрахований ще на сезон. Черчесов виграв разом з "Ференцварошем" два чемпіонати та один Кубок Угорщини.