"Ференцварош" погнав російського тренера після ганебної поразки в ЛЧ
Угорський "Ференцварош" звільнив російського тренера Станіслава Черчесова
Про це повідомляє офіційний сайт "Ференцвароша".
Боси "Ференцвароша" відправили у відставку Станіслава Черчесова після сенсаційної поразки від "Клаксвіка" (0:3) та вильоту з Ліги чемпіонів.
59-річний росіянин очолював угорський клуб з 2021 року. Контракт був розрахований ще на сезон. Черчесов виграв разом з "Ференцварошем" два чемпіонати та один Кубок Угорщини.
- 19 липня у першому раунді відбору Ліги чемпіонів угорський "Ференцварош" під керівництвом тренера з РФ Станіслава Черчесова програв "Класвіку" з Фарерських островів.
- З 2018 до 2021 року у "Ференцвароші" працював українець Сергій Ребров.
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