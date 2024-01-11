Ferrexpo відзвітувала про результати роботи за 2023 рік

Про це повідомляє пресслужба Ferrexpo на своєму офіційному вебсайті.

У своєму зверненні, яке опубліковано у релізі, голова ради директорів Ferrexpo Лучіо Дженовезе позитивно оцінив роботу гірничодобувних підприємств у 2023 році.

"Зберегти виробничий процес на підприємствах Ferrexpo вдалося завдяки стійкості й відданості наших працівників і працівниць. Навіть зараз маємо змогу тримати в роботі одну-дві технологічні лінії, щоб продовжувати виробляти якісні залізорудні окатки, враховуючи скорочені експортні потужності, доступні для нас, й постачати продукцію преміум-класу споживачам по всьому світу", - наголосив топменеджер.

Так, показник загального виробництва окатків у четвертому кварталі становить 677 тис. тонн, загалом у 2023 році – 4,1 млн тонн. Компанія зберігає хорошу грошову позицію й більшу частину трудового колективу.

Упродовж звітного періоду значно вплинула на роботу підприємств обмеженість експортних маршрутів, з якою компанія стикнулася після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Зокрема, відсутність доступу до чорноморських портів призвела до підвищення витрат на логістику.

Втім Ferrexpo має плани щодо відновлення експорту готової продукції певними чорноморськими експортними коридорами, коли це буде безпечно й економічно ефективно. У пресрелізі зазначається, що для цього є наміри запустити ще одну виробничу технологічну лінію.

Сприятливим, на думку Ferrexpo, є і факт підвищення цін на залізну руду більш ніж на 20% впродовж останнього кварталу. Це відбувається завдяки підтримці Китаєм біль металомістких секторів його економіки. Помітні й перші ознаки зростання попиту на окатки в Європі.

“Усі вищезазначені фактори сприяють підтримці виробничого процесу й нарощуванню потужностей на підприємствах Ferrexpo. Є всі передумови для отримання хороших виробничих показників і в 2024 році” - зазначають у компанії.

Ferrexpo – це швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні та преміальним лістингом на Лондонській фондовій біржі в індексі FTSE 250 (тикер FXPO). Група виробляє високоякісні окатки з залізної руди, які є продуктом преміум-класу для світової сталеливарної промисловості та дозволяють зменшити викиди вуглекислого газу та підвищити продуктивність для металургів при перетворенні на сталь порівняно з більш поширеними формами залізної руди. Ferrexpo постачає продукцію для світової сталеливарної промисловості вже понад 50 років. До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Група була третім у світі експортером окатків для світової сталеливарної промисловості. Група має глобальну клієнтську базу, що складається з сталеливарних заводів преміум-класу по всьому світі, зокрема сталеливарних заводів у Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та Америці. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сайт www.ferrexpo.com.