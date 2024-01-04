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Компанія Ferrexpo повідомляє про призначення нової директорки з управління персоналом та побуту

4 січня, 2024 четвер
20:07
Ferrexpo Юлія Клевова, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні

Швейцарська залізорудна компанія Ferrexpo AG, яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі, повідомляє про призначення Юлії Клевової директоркою з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні

Юлія Клевова працює на Полтавському ГЗК 28 років. Протягом цього часу вона обіймала різні керівні посади в компанії, останні три роки очолювала департамент мотивації, компенсацій та пільг обʼєднаної HR-дирекції Ferrexpo.

Анна Адом, членкиня правління Полтавського ГЗК та директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні, залишила компанію у січні 2024 року. Правління висловлює вдячність Анні Адом за її відданість Ferrexpo та цінує значні позитивні зміни, які вона запровадила протягом п’яти років співпраці із Ferrexpo. 

Менеджмент Анни Адом відіграв важливу роль у досягненні корпоративних цілей Ferrexpo. Вона допомогла підвищити продуктивність персоналу та розробити довгострокову програму сталого розвитку за цінностями й нормами різноманітності та інклюзивності. Крім того, вона забезпечила підтримку сталого виробничого процесу, попри виклики, пов’язані з пандемією COVID-19 і воєнним станом. Також вона керувала волонтерським рухом компанії.

Грег Нортьє, директор з управління персоналом Групи Ferrexpo, повідомив: "Глибокий досвід та знання методів мотивації й утримання персоналу Юлії Клевової відіграватимуть ключову роль у підтримці та розвитку нашої команди в Україні в ці непрості часи. Я впевнений, що наша співпраця сприятиме зростанню та успіху підприємств компанії. Я також хотів би користуючись нагодою, щиро подякувати Анні Адом за роки її роботи в компанії. Анна зробила визначний внесок у розвиток підприємств компанії, забезпечила стабільність роботи колективу у складні часи, ініціювала численні проєкти, відзначені престижними нагородами".  

Економіка
Полтавщина
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