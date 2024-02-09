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Компанія Ferrexpo запустила склад концентрату на Полтавському ГЗК

9 лютого, 2024 п'ятниця
09:35
Ferrexpo Гірничо-збагачувальний комбінат

Гірнича компанія Ferrexpo повідомляє про успішне введення в експлуатацію дільниці фільтрації та складу концентрату на дробильно-збагачувальній фабриці (ДЗФ) Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (Полтавського ГЗК)

Гірнича компанія Ferrexpo повідомляє про успішне введення в експлуатацію дільниці фільтрації та складу концентрату на дробильно-збагачувальній фабриці (ДЗФ) Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (Полтавського ГЗК).

Загальна вартість проєкту склала понад $40 мільйонів.

Проєкт з будівництва дільниці було розпочато 2017 року, у тестовому режимі вона запрацювала з кінця 2021 року. Остаточно в експлуатацію обладнання було запущено під час повномасштабного вторгнення.

Новозбудована будівля вміщує необхідне технологічне обладнання для забезпечення роботи трьох прес-фільтрів. Приміщення закритого складу може вмістити до 35 тисяч тонн високоякісної сировини й призначене для зберігання виготовленого на ДЗФ надлишкового залізорудного концентрату. 

В умовах ускладненої логістики, що спричинена повномасштабним вторгненням, цей склад допомагає компанії регулювати планові обсяги виготовлення й постачання продукції міжнародним клієнтам Ferrexpo, серед яких провідні світові сталеливарні підприємства Європи, Азії та Близького Сходу.

"Раніше, коли спостерігався надлишок виробленого концентрату, ми були змушені зупиняти якусь із секцій фабрики, бо не мали куди подіти надлишкову сировину. Тепер концентрат у вигляді пульпи надходить на дільницю фільтрації й далі, у сухому вигляді, - на склад. Там він знаходиться, поки він не знадобиться для відвантаження на сторону або для підтримки роботи наступного ланцюжка виробництва - цеху виробництва окатків", – пояснює Ігор Ведмідь, начальник дробильно-збагачувальної фабрики Полтавського ГЗК. 

Проєкт було реалізовано в рамках стратегічної програми розвитку Ferrexpo, головною метою якої є збільшення виробництва залізорудних окатків удвічі - до 24 мільйонів тонн на рік. Цьому передує реалізація низки проєктів з модернізації наявного обладнання, будівництва додаткових корпусів та придбання сучасних зразків техніки.

 ПрАТ "Полтавський ГЗК" є одним з підприємств  компанії Ferrexpo і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. 

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тикер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміумкласу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті  www.ferrexpo.com.



 
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