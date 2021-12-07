Ferrexpo стала лідером з найбільших інвестицій у гірничодобувну галузь на Полтавщині
На Полтавщині найбільше інвестицій фіксують у гірничодобувну промисловість. Ferrexpo є лідером таких інвестицій
Про це йдеться в звіті про хід виконання стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки, передає Кременчуцька газета.
В. о. директора департаменту економічного розвитку торгівлі та залучення інвестицій ОДА Олена Онупко повідомила, що найбільше інвестицій в економіку області (а це 85%) вкладено завдяки роботі гірничодобувної галузі.
Лідером в цьому питанні є компанія Ferrexpo, яка володіє на Полтавщині ГЗК.
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