Ferrexpo стала лідером з найбільших інвестицій у гірничодобувну галузь на Полтавщині

Про це йдеться в звіті про хід виконання стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки, передає Кременчуцька газета.

В. о. директора департаменту економічного розвитку торгівлі та залучення інвестицій ОДА Олена Онупко повідомила, що найбільше інвестицій в економіку області (а це 85%) вкладено завдяки роботі гірничодобувної галузі.

Лідером в цьому питанні є компанія Ferrexpo, яка володіє на Полтавщині ГЗК.

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