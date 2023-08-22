Фестиваль з українським зірками у Варшаві спонсорують власники Russian shops у Європі: артистів просять відмовитись від участі

Про приховану участь російського бізнесу у заході в підтримку України повідомила засновниця Stand with Ukraine foundation Наталка Панченко у фейсбук.

У фестивалі мають взяти участь найвідоміші українські зірки Океан Ельзи, The Hardkiss, Yaktak official, Sadsvit, Savranenko, Alyona, Дантес, Кола, ЛЯПИС 98 та інші.

Тоді активістка вирішила перевірити організаторів та спонсорів фестивалю на їх сторінці у фейсбук.

"Я прогорнула далі і отетеріла. Бо інформації про організатора фестивалю на сайті взагалі не знайшла, а спонсори цього заходу – MixMerkt та Monolith. Ці обидва бренди належать до одних власників. Вихідців із Росії та, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині і відомі тим, що мають у Європі мережу "Russian shops", яка цього року заходить у Польщу. Саме так. Не українських, не східноєвропейських і не ще якихось там товарів, як вони намагались писати у пресрелізах, а саме російських товарів. Частина з них виготовляється у Росії, а частина в Німеччині за російською рецептурою і під російськими брендами", - пише Наталка Панченко.

Вона зазначила, що у Польщі ці бренди вже відкрили кілька магазинів, які, попри те, що написано на сайті, все одно продають російські товари.

"Оскільки у Польщі росіян дуже мало, вони заходять сюди із ще зухвалішою маркетинговою стратегією. Вони визначили своєю аудиторією українців, які втекли від війни і зараз живуть тут. Тобто вони розраховують, що українці, які зараз живуть в Польщі, будуть основними клієнтами магазинів з російськими товарами, бо ж мишебратья, єда внє палітікі, ми за мір і так далі. Вийти до своєї цільовою аудиторії спонсори вирішують гучно і так, щоб усі запам'ятали - спонсоруючи великий фестиваль на якому виступлять найвідоміші українські зірки", - додала активістка.

Вона відзначає, що у з зірок відсутня гігієна і вони не перевіряють організаторів, які хочуть заробити на їх імені та бренді України.

"Прикро, що вони не перевіряють для кого і за чиї гроші вони погоджуються виступати. Прикро, що люди не вникають куди вони купують квитки і хто хоче їх цим квитком купити. Прикро, що коли вчергове поляки будуть критикувати цю мережу і вимагати не продавати російські товари на території Польщі, мережа буде прикриватись лояльними українцями, які були на їх фестивалі і прекрасно купують товари в маркетах. Як це, зрештою, робили Ашан та Леруа Мерлен, коли поляки їх бойкотували. Прикро, що на десятий рік війни росіяни юзають українців, як тупих баранів", - додає Наталка Панченко.

І закликає артистів проявити позицію і не "плясати під дудку терористів":

"До фестивалю лишилось кілька днів. Він організовується у приватному клубі. Єдине що може змінити хід подій – це якщо зірки відмовляться плясати під дудку терористів і таки відмовляться від участі".

У коментарях на викривальний матеріал вже відреагували Океан Ельзи та The Hardkiss. Вони відзначають, що організатори не повідомляли їм і не погоджували спонсорів заходу. І вони будуть вимагати пояснень і рішучих дій.

"Якщо організатори не відмовляться від співпраці з брендами, які мають зв'язки з країною-агресором – гурт не буде брати участь у фестивалі. Ми чекаємо на коментарі організаторів", - написали The Hardkiss.

"Зрозуміло, якщо до цього фестивалю має стосунок хоч щось росіяноподібне, нас там не буде! Чекаємо пояснення організатора, що відбувається взагалі?!", - відреагував Океан Ельзи.