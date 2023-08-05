Про це розповів ексдепутат держдуми РФ Марк Фейгін в етері Еспресо.

"Реагують дуже хворобливо. Народ не реагує - ви помітили? Народу байдуже. Він собі їздить на дачі, гриби, випивка, літо... А еліти дуже сильно реагують. Згадайте, як хворобливо реагували, коли на Рубльовку прилетів дрон, а там нічого й не зруйновано, власне", - зауважив він.

Марк Фейгін зазначив, що поки дрони завдали лише матеріальних збитків, але верхівка РФ уже передбачає наступний етап - загибель росіян.

"А як вони не гинутимуть - це війна, куди прилетів, туди й прилетів. Ви ще й «ребом» можете змістити кудись, і тоді просто в кухню чи спальню прилетить. Так ви ж це робите цілеспрямовано - вам відповідають. І хорошої ідеї, як діяти, якщо почнуть гинути москвичі, вони не мають. А що вони скажуть - що це терористи? І кого це цікавить? Тоді вже точно це вже стосуватиметься всіх. І ті "особливо цінні" члени суспільства, та публіка, що живе на Рубльовках і в "Москва-Сіті", сприйме це буквально. Пропаганду вони зневажають, оскільки чудово розуміють, чим це закінчується", - наголосив він.