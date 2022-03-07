ФІФА дозволила легіонерам розривати контракти з російськими клубами в односторонньому порядку

Про це повідомляє пресслужба ФІФА, інформує Еспресо.TV

Зазначається, що ФІФА ухвалила правила тимчасового працевлаштування та реєстрації, щоб вирішити проблеми, пов’язані з війною в Україні. Їх прийнято у координації з УЕФА та іншими зацікавленими сторонами.

Відтак, було ухвалено два окремих рішення щодо Росії та України:

Щодо ситуації в Україні, то з метою надання гравцям і тренерам можливості працювати та отримувати заробітну плату, а також для захисту українських клубів, якщо сторони відповідного договору прямо не домовилися про інше, усі трудові договори іноземних гравців та тренерів із клубами членами Української асоціації футболу (УАФ) будуть автоматично припинені до кінця сезону в Україні (30 червня 2022 року), без необхідності будь-яких дій з боку сторін;

З метою полегшення виїзду іноземних гравців та тренерів з Росії, якщо клуби, які входять до Футбольного союзу Росії (ФСР), не досягнуть взаємної згоди зі своїми відповідними іноземними гравцями та тренерами до 10 березня 2022 року іноземні гравці та тренери матимуть право в односторонньому порядку призупинити свої трудові договори з відповідними клубами до кінця сезону в Росії (30 червня 2022 року).

Призупинення дії контракту ,згідно з наведеними вище параграфами означатиме, що гравці та тренери вважатимуться "розірваними контракт" до 30 червня 2022 року, і тому вони зможуть підписати контракт з іншим клубом без будь-яких наслідків.

У підсумку ФІФА ще раз повторила своє засудження тривалого застосування сили Росією в Україні та закликала до швидкого припинення бойових дій та повернення до миру.

Нагадаємо, 28 лютого ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх змагань.

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