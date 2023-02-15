ФІФА не хвилює український футбол, вони ставлять себе вище закону, - гендиректор "Шахтаря" Палкін
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін впевнений, що ФІФА ставить себе вище закону й організацію взагалі не хвилює доля українського футболу
Про це повідомляє SportsPro.
"ФІФА забрала всіх наших іноземних гравців і не захистила нас від усіх боргів. Це смішна ситуація, яка доводить українські клуби до банкрутства. ФІФА не хвилює український футбол. Вони нас не підтримують, вони просто намагаються показати комусь, я не знаю кому, що вони номер один і ніхто на них не вплине і ніхто ними не керуватиме. ФІФА ставить себе вище закону. Ми повинні це змінити. Не тільки заради "Шахтаря", не тільки заради українських клубів. Ми повинні змінити це заради всіх клубів світу", - сказав Сергій Палкін.
"Шахтар" прагне отримати від ФІФА компенсацію у вигляді 50 млн євро. У донецькому клубі впевнені, що ФІФА повинна захищати не лише футболістів, але й клуби та компенсувати їм завдані збитки, спричинені неможливістю продати деяких гравців.
Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив позов українців проти ФІФА стосовно відшкодування 50 млн євро через надання легіонерам можливості призупиняти контракти з клубами УПЛ.
- У листопаді 2022 року генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що ФІФА вбиває український футбол.
- У січні 2023 року директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна також засудив діяльність ФІФА.
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