ФІФА не хвилює український футбол, вони ставлять себе вище закону, - гендиректор "Шахтаря" Палкін

Про це повідомляє SportsPro.

"ФІФА забрала всіх наших іноземних гравців і не захистила нас від усіх боргів. Це смішна ситуація, яка доводить українські клуби до банкрутства. ФІФА не хвилює український футбол. Вони нас не підтримують, вони просто намагаються показати комусь, я не знаю кому, що вони номер один і ніхто на них не вплине і ніхто ними не керуватиме. ФІФА ставить себе вище закону. Ми повинні це змінити. Не тільки заради "Шахтаря", не тільки заради українських клубів. Ми повинні змінити це заради всіх клубів світу", - сказав Сергій Палкін.

"Шахтар" прагне отримати від ФІФА компенсацію у вигляді 50 млн євро. У донецькому клубі впевнені, що ФІФА повинна захищати не лише футболістів, але й клуби та компенсувати їм завдані збитки, спричинені неможливістю продати деяких гравців.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив позов українців проти ФІФА стосовно відшкодування 50 млн євро через надання легіонерам можливості призупиняти контракти з клубами УПЛ.