Фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо здатності України далі перемагати, - Єрмак
Голова ОП Андрій Єрмак заявив про посилення російських хвиль дезінформації стосовно війни в Україні
Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі.
"Ми фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо війни, боєприпасів та здатності України далі перемагати на полі бою. Відповідь на це доволі проста - Україні завжди буде чим знищувати російського ворога. Росіяни справді хочуть заморозити війну, бо вони слабші, ніж були раніше", - пише Єрмак.
Голова ОП водночас наголосив, що задача України - звільнення наших територій.
"У ЗСУ є успіхи на фронті, західна коаліція сильна, попри російську брехню. Ми працюємо з партнерами над посиленням санкцій. Росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди", - йдеться у повідомленні.
- Росіяни раніше поширювали фейк, нібито ЗСУ почали складати озброєння на Хмельницькій і Рівненській АЕС.
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