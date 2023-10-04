Фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо здатності України далі перемагати, - Єрмак

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі.

"Ми фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо війни, боєприпасів та здатності України далі перемагати на полі бою. Відповідь на це доволі проста - Україні завжди буде чим знищувати російського ворога. Росіяни справді хочуть заморозити війну, бо вони слабші, ніж були раніше", - пише Єрмак.

Голова ОП водночас наголосив, що задача України - звільнення наших територій.

"У ЗСУ є успіхи на фронті, західна коаліція сильна, попри російську брехню. Ми працюємо з партнерами над посиленням санкцій. Росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди", - йдеться у повідомленні.