Фільчаков приніс Україні четверту медаль ЧС-2023 з боротьби
Борець греко-римського стилю Ярослав Фільчаков приніс збірній України четверту нагороду чемпіонату світу з боротьби
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС у Белграді українець у поєдинку за бронзу в категорії до 82 кг переміг Гелу Болквадзе з Грузії - 3:1.
27-річний Ярослав Фільчаков вперше отримав медаль чемпіонату світу. У 2023 році на європейській першості у Загребі він завоював срібло. Категорія до 82 кг не входить до олімпійської програми.
Як Україна виступає на ЧС-2023 з боротьби
Медаль Фільчакова стала для збірної України четвертою на чемпіонаті світу в Сербії. Раніше бронзу здобув Василь Михайлов у категорії до 79 кг у вільній боротьбі. У жіночих змаганнях Юлія Ткач-Остапчук виграла срібло у вазі до 59 кг, а Ірина Коляденко виборола бронзу та олімпійську ліцензію у категорії до 62 кг.
ЧС-2023 з боротьби
Белград, Сербія
22 вересня
Греко-римська боротьба. До 82 кг
1. Бурхан Акбудак (Туреччина)
2. Жалгасабай Бердимуратов (Узбекистан)
3. Ярослав Фільчаков (Україна)
3. Тамаш Левай (Угорщина)
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