Фільчаков приніс Україні четверту медаль ЧС-2023 з боротьби

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС у Белграді українець у поєдинку за бронзу в категорії до 82 кг переміг Гелу Болквадзе з Грузії - 3:1.

27-річний Ярослав Фільчаков вперше отримав медаль чемпіонату світу. У 2023 році на європейській першості у Загребі він завоював срібло. Категорія до 82 кг не входить до олімпійської програми.

Як Україна виступає на ЧС-2023 з боротьби

Медаль Фільчакова стала для збірної України четвертою на чемпіонаті світу в Сербії. Раніше бронзу здобув Василь Михайлов у категорії до 79 кг у вільній боротьбі. У жіночих змаганнях Юлія Ткач-Остапчук виграла срібло у вазі до 59 кг, а Ірина Коляденко виборола бронзу та олімпійську ліцензію у категорії до 62 кг.

ЧС-2023 з боротьби

Белград, Сербія

22 вересня

Греко-римська боротьба. До 82 кг

1. Бурхан Акбудак (Туреччина)

2. Жалгасабай Бердимуратов (Узбекистан)

3. Ярослав Фільчаков (Україна)

3. Тамаш Левай (Угорщина)