Філіппіни викликають посла Китаю через інцидент у Південнокитайському морі
У вівторок, 12 грудня, міністерство закордонних справ Філіппін заявило, що викликало посла Китаю в Манілі, щоб висловити протест проти "послідовних утисків" у Південнокитайському морі, що відбулися на вихідних
Про це повідомляє Reuters.
У заяві міністерства йдеться, що Маніла звернулася до Китаю з проханням наказати своїм суднам припинити і утриматися від незаконних дій і небезпечних маневрів проти філіппінських суден, а також припинити втручатися в законну діяльність Філіппін.
Заступник міністра закордонних справ Тереза Лазаро усно висловила протест проти китайських маневрів, що призвели до зіткнення, а також проти використання водометів проти філіппінських суден, які доставляли вантажі військам, розміщеним на старому військовому кораблі на мілині Другого Томаса.
"Дії китайських суден в межах виключної економічної зони Філіппін є незаконними та порушують свободу судноплавства", - заявили в міністерстві.
Воно також висловило протест проти застосування Китаєм водометів проти трьох суден риболовецького бюро, які прямували до рибалок біля мілини Скарборо, щоб доставити їм нафту і продукти харчування.
- У неділю, 19 листопада, президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".
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10 грудня Філіппіни та Китай обмінялися звинуваченнями щодо зіткнення їхніх суден у спірних водах Південнокитайського моря через претензії щодо життєво важливого водного шляху.
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У понеділок, 11 грудня, Філіппіни назвали "серйозною ескалацією" дії китайських кораблів проти своїх катерів, зокрема одного з них, на борту якого перебував високопоставлений філіппінський військовий, що виконував місію з поповнення запасів у Південнокитайському морі на вихідних.
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