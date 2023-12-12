Філіппіни викликають посла Китаю через інцидент у Південнокитайському морі

Про це повідомляє Reuters.

У заяві міністерства йдеться, що Маніла звернулася до Китаю з проханням наказати своїм суднам припинити і утриматися від незаконних дій і небезпечних маневрів проти філіппінських суден, а також припинити втручатися в законну діяльність Філіппін.

Заступник міністра закордонних справ Тереза Лазаро усно висловила протест проти китайських маневрів, що призвели до зіткнення, а також проти використання водометів проти філіппінських суден, які доставляли вантажі військам, розміщеним на старому військовому кораблі на мілині Другого Томаса.

"Дії китайських суден в межах виключної економічної зони Філіппін є незаконними та порушують свободу судноплавства", - заявили в міністерстві.

Воно також висловило протест проти застосування Китаєм водометів проти трьох суден риболовецького бюро, які прямували до рибалок біля мілини Скарборо, щоб доставити їм нафту і продукти харчування.