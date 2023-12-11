Філіппіни заявили, що судна КНР протаранили корабель з начальником штабу їхніх збройних сил

Про це повідомляє Reuters.

Маніла звинуватила китайську берегову охорону і морську міліцію в тому, що вони неодноразово обстрілювали з водометів її вантажні судна, завдавши одному з них "серйозних пошкоджень двигуна", а інше "навмисно" протаранивши.

Начальник штабу збройних сил Філіппін Ромео Браунер заявив, що він був на борту судна, яке було обстріляне з водомета і протаранено.

"Це серйозна ескалація з боку представників Китайської Народної Республіки", - заявив Джонатан Малайя, речник Ради національної безпеки, під час конференції, на якій офіційні особи продемонстрували зображення і відео обстрілу з водометів і тарану судна.

Браунер зазначив, що він не постраждав в результаті інциденту з водометом і що він не вірить, що Китай знав, що він перебував на борту судна.

Філіппіни заявили дипломатичний протест і викликали посла Китаю через агресивні дії КНР у Південнокитайському морі, які, за словами представника міністерства закордонних справ, становлять "загрозу миру, правопорядку і безпеці".