Філіппіни заявили, що судна КНР протаранили корабель з начальником штабу їхніх збройних сил
У понеділок, 11 грудня, Філіппіни назвали "серйозною ескалацією" дії китайських кораблів проти своїх катерів, зокрема, одного з них, на борту якого перебував високопоставлений філіппінський військовий, що виконував місію з поповнення запасів у Південнокитайському морі на вихідних
Про це повідомляє Reuters.
Маніла звинуватила китайську берегову охорону і морську міліцію в тому, що вони неодноразово обстрілювали з водометів її вантажні судна, завдавши одному з них "серйозних пошкоджень двигуна", а інше "навмисно" протаранивши.
Начальник штабу збройних сил Філіппін Ромео Браунер заявив, що він був на борту судна, яке було обстріляне з водомета і протаранено.
"Це серйозна ескалація з боку представників Китайської Народної Республіки", - заявив Джонатан Малайя, речник Ради національної безпеки, під час конференції, на якій офіційні особи продемонстрували зображення і відео обстрілу з водометів і тарану судна.
Браунер зазначив, що він не постраждав в результаті інциденту з водометом і що він не вірить, що Китай знав, що він перебував на борту судна.
Філіппіни заявили дипломатичний протест і викликали посла Китаю через агресивні дії КНР у Південнокитайському морі, які, за словами представника міністерства закордонних справ, становлять "загрозу миру, правопорядку і безпеці".
- У неділю, 19 листопада, президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".
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10 грудня Філіппіни та Китай обмінялися звинуваченнями щодо зіткнення їхніх суден у спірних водах Південнокитайського моря через претензії щодо життєво важливого водного шляху.
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