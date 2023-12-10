Напруга у Південнокитайському морі: Філіппіни й Китай звинуватили одне одного у провокаціях
10 грудня Філіппіни та Китай обмінялися звинуваченнями щодо зіткнення їхніх суден у спірних водах Південнокитайського моря через претензії щодо життєво важливого водного шляху
Про це повідомляє Reuters.
Берегова охорона Філіппін звинуватила Китай у вогні з водометів і тарані суден берегової охорони, що нібито спричинило серйозні пошкодження двигуна одному з них. Водночас берегова охорона Китаю заявила, що філіппінське судно навмисно протаранило його корабель.
Під час інциденту берегова охорона Китаю заявила, що два філіппінські судна, ігноруючи неодноразові попередження, "незаконно увійшли у води, прилеглі до рифу Ренай на островах Наньша, без схвалення китайського уряду".
У ньому сказано, що філіппінське судно "зробило непрофесійний і небезпечний раптовий поворот, навмисно врізавшись у судно берегової охорони Китаю". Зазначають, що повну відповідальність несе філіппінська сторона.
Речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела заявив, що їхній корабель зазнав серйозних пошкоджень двигуна. Всупереч інформації берегової охорони Китаю, Філіппіни заявили про провокацію саме з китайської сторони.
- У неділю, 19 листопада, президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".
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